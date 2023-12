Aantal nieuwe steunaanvragen VS licht gestegen

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 16 december licht gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering nam met 2.000 toe tot 205.000. De verwachting lag op 215.000.

Het cijfer van vorige week werd bijgesteld van 202.000 naar 203.000.

Het vierweeks voortschrijdend gemiddelde bedroeg 212.000. Dat is 1.500 minder dan een week eerder.

Het aantal verlengde steunaanvragen in de week eindigend op 9 december kwam uit op 1.865.000 aanvragen, 1.000 minder dan een week eerder.

Bron: ABM Financial News