Aantal crypto gebruikers is gestegen met 39%

Een recent rapport van Crypto.com geeft aan dat het aantal wereldwijde cryptocurrency-gebruikers in 2023 is gestegen tot meer dan 580 miljoen mensen, wat neerkomt op een groei van 34% als je het vergelijkt met het voorgaande jaar. Deze indrukwekkende toename laat echt zien dat cryptocurrency steeds meer terrein wint, zelfs nu het even niet zo lekker gaat met onder andere bitcoin.

De groei van crypto gebruikers

Het betreffende rapport van Crypto.com toont aan dat het bezit van Ether (ETH) toenam van 89 miljoen gebruikers tot 124 miljoen, terwijl het bezit van Bitcoin (BTC) groeide van 222 miljoen naar 296 miljoen mensen tegen het einde van het jaar.

De groei van de wereldwijde cryptocurrency-gebruikersbasis met 34% vond plaats ondanks langdurige bearish marktomstandigheden en macro-economische uitdagingen, zoals de aanhoudende monetaire verstrakking door westerse centrale banken om de inflatie onder controle te houden en geopolitieke spanningen in Europa en het Midden-Oosten. De…