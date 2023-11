Wat komt er kijken bij het Aanleggen van een Bedrijfsnetwerk?

Als je een nieuw bedrijfspand betrekt dan is de kans aanwezig dat daar nog geen voorbereidingen zijn getroffen voor een bedrijfsnetwerk. Een pand moet wel op het elektriciteitsnet zijn aangesloten voor het in gebruik kan worden genomen. Maar zelfs dat is op sommige locaties een probleem. Er zijn regio’s waar het stroomnet vol zit. Dan kan het dus zijn dat je op de wachtlijst komt voordat je pand stroom krijgt. Bouwers wordt daarom aangeraden om tijdig, dat wil zeggen, meerdere jaren van tevoren, een aanvraag voor aansluiting in te dienen. Maar goed, dan heeft het pand stroom, maar dan moet het netwerk nog worden geregeld.

Zorg voor de juiste kabels

Om van een bedrijfsnetwerk gebruik te kunnen maken moeten er kabels worden getrokken. Die kun je zelf bestellen op www.utp-kabel.nl. Je moet dan natuurlijk wel precies weten wat je nodig hebt. Als je van plan bent om het netwerk zelf aan te leggen is het zaak de juiste kabels in de juiste lengte in te kopen. Meestal hoef je dit niet zelf te doen. Als je het aanleggen van een aansluiting voor je netwerk uitbesteedt dan zal het installatiebedrijf ook de materialen verzorgen. Er wordt een berekening gemaakt om jouw pand aan te sluiten op de bestaande DSL of glasvezelbekabeling. Glasvezel is de nieuwe standaard die op steeds meer plaatsen in Nederland wordt uitgerold.

De juiste apparatuur

Het alleen een A-kwaliteit utp grondkabel ben je er natuurlijk nog niet. Je moet voor je bedrijf ook beschikken over de juiste apparatuur. De harde schijven in het netwerk moeten voldoende opslagcapaciteit hebben. Daarnaast moeten de processors ervoor zorgen dat het netwerk niet te traag is. Op die manier kan iedereen vlot doorwerken. Het is namelijk zeer ergerlijk als je voortdurend moet gaan zitten wachten tot een scherm opent of totdat een bestand is geladen. Vandaag de dag zijn netwerken echter sowieso al veel sneller dan 10 of 20 jaar geleden. We kunnen ons vandaag de dag niet meer voorstellen dat we vroeger toegang kregen tot het internet via een inbelmodem dat krakend en piepend een verbinding tot stand bracht. Die er dan wel voor zorgde dat we op dat moment telefonisch niet bereikbaar waren, maar dat namen we voor lief.

De juiste netwerksoftware

Om het netwerk goed te laten werken is speciale software nodig. Die zorgt voor de communicatie met de verschillende apparaten die in het netwerk ‘hangen’. Denk aan terminals, computers, laptops en mobiele apparaten. Deze software moet er ook voor zorgen dat de informatie binnen het netwerk goed beveiligd is. Hackers zijn erop gebrand om in te breken in het systeem om data te stelen of het systeem te gijzelen. De kans daarop kun je aanzienlijk verkleinen door ervoor te zorgen dat het systeem goed beveiligd is. Een expert kan je hierbij adviseren. Het is belangrijk om de software voor het netwerk bij iedere nieuwe versie te updaten. Op die manier is de veiligheid voor gebruikers en data het beste gegarandeerd.