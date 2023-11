Aanklachten tegen Meta: Social media verslaving blijft stijgen

De verslaving aan sociale media is een groeiend probleem dat door de jaren heen blijft toenemen. Vooral onder jongeren is deze verslaving aanzienlijk. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland 7,4% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs last heeft van problematisch gebruik van sociale media. In de Verenigde Staten wordt dit probleem serieus genomen. In de VS wordt Meta aangeklaagd vanwege de psychische schade die het bij jongeren veroorzaakt. In dit artikel lees je alles over sociale media verslaving en de lopende aanklacht tegen Meta.

Wanneer je te maken hebt met een verslaving aan sociale media, voel je voortdurend de drang om al je sociale media platformen te controleren. Dit kan voortkomen uit het gevoel van FOMO (Fear Of Missing Out). Hierbij spendeer je dagelijks uren aan het bekijken van deze platforms. Het obsessief bezig zijn, maakt sociale media niet meer zo plezierig als het zou moeten zijn. Na verloop van tijd neemt het een andere wending, waarbij…