Aanhoudende Strijd tussen Ripple VS SEC en Mogelijke Schikking en Cardano Founder Hoskinson Weerlegt Beschuldigingen ~ Crypto-Gids

Goedemiddag! Laten we de week beginnen met een spannende update over de voortdurende juridische strijd tussen Ripple en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Daarnaast werpen we een blik op de recente discussie rond Cardano-oprichter Charles Hoskinson en zijn reactie op beschuldigingen van verlaten projecten. Lees snel verder voor alle details.

Ripple-SEC Schikking Mogelijk Voorafgaand aan Proces

Een Amerikaanse federale rechter heeft onlangs het verzoek van de SEC afgewezen om in beroep te gaan tegen haar verlies in de zaak tegen Ripple. Rechter Analisa Torres, die in juli oordeelde dat Rippleā€™s XRP-token op zichzelf niet noodzakelijk als effect kan worden beschouwd, verklaarde dat de SEC niet heeft aangetoond dat haar oorspronkelijke beslissing onjuist of problematisch was.

Met het verzoek tot hoger beroep afgewezen, zal de zaak ofwel voor de rechter komen of worden geschikt. De juridische teams van Ripple en de SEC worden verwacht om op 16 april 2024 voor een…