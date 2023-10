Aandelenmarkten gaan in Q4 omhoog

Nederlandse beleggers vertrouwen in eigen portefeuille ondanks toenemende vrees voor recessie. Wereldwijd zorgt inflatie voor meer onzekerheid bij beleggers dan recessie.

De vrees voor een recessie is gestegen onder particuliere beleggers, terwijl ze zich minder zorgen maken over inflatie. Dit blijkt uit de resultaten van het recente Retail Investor Beat-onderzoek van investeringsplatform eToro onder 10.000 particuliere beleggers verdeeld over 13 landen, waaronder 500 Nederlandse beleggers.

Bijna een vierde van de Nederlandse beleggers (23% ten opzichte van 17% in Q2) gaf aan dat ze voor de komende twaalf maanden een potentiële recessie als grootste externe risico voor hun beleggingen zien, gevolgd door hoge rentes (20%) en inflatie (10%).

Toch heeft de dreiging van een potentiële recessie niet dezelfde impact op het sentiment onder beleggers als de hoge inflatie aan het begin van het jaar. Het vertrouwen van beleggers wereldwijd in eigen beleggingen steeg naar 78% in Q3 (71% in Q2)…