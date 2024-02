aandeleninkoop Vopak compenseert voor voorzichtige outlook

(ABM FN-Dow Jones) Vopak kwam woensdag met een voorzichtige outlook voor 2024, maar dit wordt gecompenseerd door een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 300 miljoen euro. Dit stelde analist David Kerstens in een rapport.

De EBITDA in vierde kwartaal was stabiel op 228,8 miljoen euro, 2 procent onder de consensus van 234,0 miljoen euro, als gevolg van de timing van de desinvestering van drie chemieterminals in Rotterdam per 1 december, aldus Kersten

Dit had volgens de analist een impact van 6 miljoen euro per maand.

Als gevolg daarvan steeg de EBITDA in heel 2023 met 9 procent naar 963,5 miljoen euro, waar analisten op 970 miljoen euro rekenden. Dit was vooral te danken aan een hogere bezettingsgraad van 91 procent.

Voor 2024 verwacht Vopak een EBITDA van 880 miljoen tot 920 miljoen euro. De consensus staat op 917 miljoen euro. Dit is vooral het gevolg van desinvesteringen van 77 miljoen euro en de onzekere en volatiele vraag naar opslag, vooral in het chemische…