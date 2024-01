Aandelen hoger; daling gasprijs zet niet echt door

De aandelenmarkten reageren goed op de meevallende impulsen.

De vrees voor een later dan gehoopte renteverlaging is voorlopig verdrongen door de daling van de Duitse producentenprijzen: 8,6% in december op jaarbasis tegen -8,0% verwacht en -7,9% in november, en de daling van de inflatie in Japan: 2,6% in december tegen 2,8% in november.

Waar blijft de recessie

Capital Group: “Begin 2023 dacht nog ruim 85% van de ondervraagde economen dat er voor het einde van het jaar een recessie zou komen in de VS. Daar was een goede reden voor: een inverse rentecurve, veelal een voorbode van een recessie, was in juli 2022 een feit toen er meer rente werd uitgekeerd over twee jaar lopende staatsobligaties dan over obligaties met een looptijd van tien jaar. Ook werd er nog nooit zo massaal gegoogled op “recessie”. Maar aan het begin van 2024 heeft de recessie zich in de VS nog niet aangediend en veel economen gaan inmiddels uit van een zogenaamde zachte landing. Nu de Amerikaanse economie in…