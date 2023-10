Aandeelhouders Renewi wachten op Macquarie

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Renewi zullen met smart wachten op wat Macquarie Asset Management besluit te doen, nadat een overnamevoorstel eerder door het recyclingbedrijf werd afgewezen.

Eind september werd bekend dat Macquarie een voorstel indiende bij Renewi om het bedrijf over te nemen voor 7,75 Britse pond per aandeel, bijna 9 euro. Maar de afvalverwerker met noteringen in Amsterdam en Brussel sloeg het voorstel af, ondanks dat het bod circa 52 procent hoger was dan de toen geldende koers.

Het bod waardeert Renewi in totaal op 636 miljoen pond, goed voor 8,4 keer de EBITDA voor het boekjaar dat eindigde op 31 maart.

Ondanks dat Renewi het bod afwees, zei Macquarie graag in gesprek te gaan met het bestuur. “Het is in het beste belang van de aandeelhouders”, aldus Macquarie, die de strategie van het bedrijf onderschrijft, maar ook wees op de risico’s en het extra kapitaal die dit volgens Macquarie met zich meebrengt.

Analisten met wie ABM Financial News…