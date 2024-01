Aandeel van MicroStrategy is flink gekelderd

Het aandeel van MicroStrategy in flink gekelderd. Nadat de bitcoin koers het even moeilijk had, is het nu ook zover voor het bitcoin bedrijf MicroStrategy. De goedkeuring van de ETF spot heeft zoals je kunt merken niet iedereen erg vrolijk gemaakt. Hier lees je precies wat er is gebeurd en zo geeft het je toch een beter beeld van wat er nu aan de hand is allemaal.

Enorme crash

Na de goedkeuring op woensdag waren de fondsen al op donderdag te verhandelen op traditionele aandelenbeurzen. Het ging dus allemaal erg snel. Op deze aandelenbeurzen vind je ook het aandeel van MicroStrategy (beurssymbool: MSTR), dat na de grootste crypto exchanges meer BTC op zijn balans heeft staan welk ander bedrijf dan ook.

Volgens BitcoinTreasuries heeft MicroStrategy op het moment van schrijven bijna 190.000 BTC, wat bij de huidige koers ruim 9,2 miljard Amerikaanse dollar waard is.

Bij de introductie steeg de bitcoin koers in de loop van de ochtend, maar zodra de beursfondsen beschikbaar waren, crashten…