Aandeel van de Dag: ASR

Het aandeel ASR Nederland N.V.EO-,16 laat een sterke ontwikkeling zien binnen een opwaarts trendkanaal. De koers is 42,71 euro.

De Visie van Investtech: “Geeft een positieve koersontwikkeling aan en er ligt steun bij de onderkant van het trendkanaal. Gaf ook een koopsignaal van een rechthoek patroon bij de opwaartse doorbraak van de weerstand bij 42,83. Dit voorspelt een verdere stijging tot 53,95 of hoger. De voortschrijdend-gemiddelde indicator heeft een koopsignaal gegeven. Dit voorspelt op zich een stijging, maar omdat deze indicator pas laat een signaal geeft, kan men vaak pas vrij laat op de stijging reageren. Het aandeel test de steun bij 42,70 euro, dit kan een opwaartse reactie geven. De positieve volume balance, dwz een hoog volume op dagen met stijgingen en een laag volume op dagen met dalingen, is een positief signaal voor de korte termijn. De RSI is overbought, toch kan het aandeel blijven stijgen. Pas als de RSI…