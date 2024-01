Aandeel Novartis aan kop qua Zwitserse dividendaandelen

Beleggers in het aandeel Novartis kunnen rekenen op een forse dividenduitkering. Baserend op de laatste analistentaxaties heeft het aandeel Novartis nu één van de hoogste dividendrendementen van de Zwitserse beurs. Per aandeel verwachten de analisten een dividend van 3.6 CHF. Novartis ‘s dividendrendement ligt dus op 3.87 procent. Het doorsnee dividendrendement van de farmaciebedrijven ligt op een aantrekkelijke 2.07 procent.

Dividendrendementen Novartis

Morgen komt het Zwitserse Novartis met haar resultaten over het voorbije kwartaal. Over het lopende jaar ligt de consensus van de omzet van het bedrijf uit op 46.85 miljard CHF. Dit is licht minder dan de opbrengsten over 2022 toen de omzet 51.74 miljard CHF bedroeg.

Historische omzetten en resultaten Novartis in beeld plus taxaties 2023

De analisten rekenen voor 2023 op een nettowinst van 13.6 miljard CHF. Volgens de laatste rondgang langs de analisten stevent het bedrijf af op een winst per aandeel…