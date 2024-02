Aandeel Maersk ondergewaardeerd na waarschuwing…

De Deense rederij Maersk (MAERSK B) heeft vorig jaar een omzet geboekt die ruim eenderde lager ligt dan in 2022 en een operationele winst (EBITDA) die 75% is uitgekomen.

Morningstar-analist Michael Field, die Maersk volgt, is niet verrast: “Dit was al duidelijk voordat de cijfers kwamen, maar toch daalt de aandelenkoers. De cijfers zelf zouden daar de reden niet van moeten zijn.”

Het aandeel Maersk daalde donderdag na de cijfers met 15%. Bij de resultaten gaf de scheepvaartgigant ook een update over de onrustige situatie in de Rode Zee; de verstoringen in het scheepvaartverkeer door aanvallen drijven de vrachttarieven weliswaar op, maar Maersk benadrukt dat de hele kwestie geen grote structurele stimulans is voor zijn resultaten. De overcapaciteit in de containervaart blijft en dat zal volgens het bedrijf hoe dan ook de resultaten over 2024 gaan raken.

Morningstar metrics voor Maersk

Fair Value Estimate: 17,600 DKK

Actuele aandelenkoers: 10,890 DKK

Morningstar Rating:…

