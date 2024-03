Aandeel Evonik aan kop qua Duitse dividendaandelen

Fors dividend Evonik

Beleggers in het aandeel Evonik kunnen rekenen op een forse dividenduitkering. Op basis van de consensus van de analistentaxaties heeft het aandeel Evonik nu één van de hoogste dividendrendementen van de Duitse beurs. Per aandeel rekenen de analisten op een dividend van 1.16 euro. Evonik ‘s dividendrendement komt neer op 6.8 procent. Het doorsnee dividendrendement van de chemiebedrijven ligt op een aantrekkelijke 2.11 procent.

Dividendrendementen Evonik

Maandag publiceert het Duitse Evonik haar resultaten over het afgelopen kwartaal. Over het huidige boekjaar komt de omzet van het bedrijf uit volgens de analisten uit op 15.48 miljard euro. Dit is aanzienlijk minder dan de omzet over 2022 toen het bedrijf 18.49 miljard euro binnen kreeg.

Historische omzetten en resultaten Evonik in beeld plus taxaties 2023

De analisten gaan voor 2023 uit van een nettowinst van 405 miljoen euro. Gezien de laatste analistenconsensus heeft het…