Aandeel ARM overgewaardeerd, maar businessmodel is…

Morningstar volgt vanaf nu het aandeel ARM Holdings (ARM), de ontwikkelaar van architectuur voor chips die in september naar de beurs ging en een notering kreeg aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Naar die beursgang werd reikhalzend uitgekeken door de markt, maar vooralsnog is het geen succes te noemen. Na de beursintroductie op $51 steeg het aandeel en leek het enkele dagen op weg naar de $60, maar al snel zette de koers een glijvlucht in en momenteel koerst het weer in de buurt van zijn introductieprijs.

Morningstar-analist Javier Correonero, die sinds kort binnen Morningstar’s aandelenresearchteam de chipsector volgt, vindt het aandeel bij de huidige waardering veel te duur. Hij calculeert een reĆ«le waarde (Fair Value zoals Morningstar het noemt) van $34. Dat cijfer waardeert ARM op 41 keer en 31 keer de operationele winst (EBIT) voor respectievelijk 2024 en 2025.

Dat vindt analist Correonero al aan de hoge kant, laat staan de waarderingen op basis van de IPO-prijs van…

