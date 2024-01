Aandacht voor Adyen, Shell en Chipfondsen

Leestijd: 2 minuten

De AEX-index liet vrijdag een stevige winst zien, dankzij koersstijgingen van betaalbedrijf Adyen, de chipfondsen ASMI, Besi en ASML en olie- en gasconcern Shell. Shell profiteerde daarbij van de hogere olieprijzen. Die gingen omhoog door de vrees voor een escalatie van de onrust in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben in de nacht van donderdag op vrijdag namelijk luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthi’s in Jemen.

De Houthi-rebellen, die worden gesteund door Iran, vallen sinds eind vorig jaar schepen op de Rode Zee aan met drones en raketten, als teken van steun voor Hamas en de Palestijnen. Door die aanvallen is de internationale handel flink ontwricht op de belangrijkste vaarroute tussen Europa en Azië. De Houthi’s hebben beloofd hard terug te slaan tegen de Amerikanen en Britten en hun vier bondgenoten, waaronder Nederland.

Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent meer op 73,67 dollar. Brentolie…