Aalberts tijdens zomerdip kopen – CashCow.nl

Het aandeel Aalberts NV (AALB) eindigde iets lager op 36,72 euro, wat neerkomt op een daling van 0,9%.

Investtech: “Het aandeel is hiermee voor de zevende dag op een rij gedaald. De afgelopen week is het aandeel 7,6% gedaald. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft marginaal de steun rond 37,00 euro verbroken en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Misschien dat tijdens de zomerdip nog iets van de koers kan afgaan, maar beleggers moet er wel rekening mee houden dat Aalberts slechts 13 keer de winst noteert en dat de technische indicatoren erg laag staan.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!