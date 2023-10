Aalberts op extreem gevaarlijk niveau

Het aandeel Aalberts NV (AALB) sloot op 31,23 euro na 5,7% te zijn gedaald.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gedaald sinds 24 mei, toen de daling 8,5% bedroeg. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Aalberts zit in een extreem cruciale fase. De markt test de steun van 32 euro bij een lage stand van de RSI. De koers kan dalen naar 18 euro als deze steun wordt doorbroken. De koers kan echter stijgen tot minimaal 70 euro als een doorbraak uitblijft. Doe nu nog even voorzichtig en kijk de kat uit de boom.

