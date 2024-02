Aalberts noteert slechts 13 keer de winst

Aalberts publiceert overmorgen de kwartaalcijfers.

De chart biedt bij een koers van 37,22 euro weinig hoop op een sterk positieve reactie. Daarvoor staat het aandeel te dicht bij de bovengrens van de bandbreedte.

Positief voor de langere termijn is de ontwikkeling van diverse trendlijnen. Deze laten een stijging zien na een ombuiging.

Analisten verwachten een winst per aandeel van 1,58 euro over Q4. Gepubliceerde cijfers wijken in het algemeen niet sterk af van de verwachting. Het aandeel heeft een koers/winst van 13. Dat is niet hoog.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!