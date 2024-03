Aalberts: goedkoop en mooie stijgende trend

Het aandeel Aalberts NV (AALB) ontwikkelde zich positief en steeg 1,5% naar een slotstand van 42,20 euro.

Investtech: “Het aandeel is hiermee negen van de laatste tien dagen gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, maar heeft de weerstand rond 41,20 euro verbroken.”

Fundamenteel kan geen negatieve trend worden ontdekt; ik kan me dus ook niet vinden in de conclusie van Investtech. Het afgelopen jaar kwam de winst uit op 363,4 miljoen tegen 372,2 miljoen euro een jaar eerder. De winst per aandeel was vrijwel onveranderd 2,86 euro waarmee de koers/winst uitkomt op 14,8. Dat kan geen enkele belegger duur noemen voor een fundamenteel degelijk bedrijf. Positief is ook de stijgende trendlijn van het aandeel.

