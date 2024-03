Aalberts blijft goedkoop na koerssprong

Het aandeel Aalberts NV (AALB) steeg met zoveel als 7,3% en eindigde op 39,49 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 9 maart 2022 om een even grote stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 9,5%. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 25 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vier keer zoveel is als de normale omzet per dag. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn.”

Fundamenteel kan geen negatieve trend worden ontdekt. Hert afgelopen jaar kwam de winst uit op 363,4 miljoen tegen 372,2 miljoen euro een jaar eerder. De winst per aandeel was vrijwel onveranderd 2,86 euro waarmee de koers/winst uitkomt op 13,8. Dat kan geen enkele belegger duur noemen voor een fundamenteel degelijk bedrijf.

