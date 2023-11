Aad de Mos kijkt vooruit naar Feyenoord

Aad de Mos oogt niet per se onder de indruk van het programma voor PSV na de interlandperiode. De Eindhovenaren spelen in de eerste week van het laatste blok tot de winterstop achtereenvolgens tegen FC Twente, Sevilla én Feyenoord. Allemaal uitwedstrijden. Waar menig PSV-fan ‘m misschien een beetje knijpt voor de ontmoetingen in Enschede en Rotterdam, gaat De Mos die met veel vertrouwen tegemoet.

Er staat vooralsnog geen enkele maat op PSV in de Eredivisie. De ploeg van trainer Peter Bosz wist alle twaalf competitiewedstrijden te winnen en heeft bovendien al zeven punten meer dan Feyenoord. Na de interlandperiode wordt de koploper in eigen land pas écht getest. PSV hervat de competitie met een uitwedstrijd tegen FC Twente en een week later gaat het op bezoek bij Feyenoord. Over het bezoek aan FC Twente lijkt De Mos zich niet echt zorgen te maken. “FC Twente laat zien dat ze ook kwetsbaar zijn. Dat wist je van tevoren al. Ik vind ze heel kwetsbaar achterin”, zegt De Mos…