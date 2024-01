9,4 Miljoen op de Weg

Leestijd: < 1 minuut

Het aantal auto’s op de Nederlandse wegen steeg afgelopen jaar rap. Er kwamen ruim 180.000 personenauto’s bij, waardoor er nu 9,4 miljoen personenauto’s rondrijden in Nederland. Dat bevestigt een woordvoerder van autobrancheorganisatie Bovag na berichtgeving van het AD.

Die stijging wordt door BOVAG “opmerkelijk” genoemd, maar de brancheorganisatie kan nog niet zeggen waar die precies door komt. In voorgaande jaren kwamen er zo’n 100.000 auto’s per jaar bij. In 2015 reden er nog 8,2 miljoen auto’s op de Nederlandse wegen.

Er werden afgelopen jaar bijna 370.000 nieuwe auto’s verkocht, fors meer dan het jaar daarvoor. Dat komt met name door een inhaalslag van uitgestelde leveringen in 2022, zeiden BOVAG en RAI Vereniging eerder. Ook werden er 254.000 auto’s geïmporteerd, tegenover bijna 280.000 geëxporteerde auto’s Daarnaast zijn volgens het AD 164.000 auto’s gesloopt.

Voor dit jaar verwachten BOVAG en RAI Vereniging dat er…