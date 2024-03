8BitDo Retro Mechanical Keyboard komt naar Europa

Het 8BitDo Retro Mechanical Keyboard is er in een fraaie N Edition, maar ook in deze wel heel bijzondere Fami Edition, geïnspireerd door de Japanse SuperNES console.

Het Retro Mechanical Keyboard van 8BitDo was al in Amerika te koop, maar komt nu ook binnen bereik van consumenten in Europa – waaronder de Benelux.

8BitDo heeft een zekere faam verworven met third party game controllers voor onder meer de Nintendo Switch. Dit dankzij toepassing van hoogwaardige schakelaars en sticks, die bestand zijn tegen drift. Een mechanisch toetsenbord met retro allure lag misschien voor de hand, al blijft het een verrassende stap. Aan de andere kant van de oceaan is het enthousiast ontvangen, en het 8BitDo Retro Mechanical Keyboard komt nu ook naar onze contreien. Dat doet het in twee uitvoeringen, de mysterieus getitelde standaard ‘N’ versie en een wel heel bijzondere Famicom editie.

8BitDo Retro Mechanical Keyboard: retro, maar ook modern

Qua design sluit het…