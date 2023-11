$750 miljoen aan vergrendelde crypto-tokens die in december worden vrijgegeven

Het gedecentraliseerde uitwisselingsplatform (DEX) dYdX zal het grootste bedrag aan vrijgegeven tokens hebben onder de projecten die hun vergrendelde tokens vrijgeven. Naar verwachting zal de beurs in december 150 miljoen tokens ontgrendelen, toegewezen aan investeerders, oprichters en werknemers. Op basis van de huidige marktprijzen vertegenwoordigen deze tokens bijna $500 miljoen in waarde.

Komend jaar zullen nog meer tokens ontgrendeld worden

Oorspronkelijk was gepland dat dYdX de tokens in februari zou vrijgeven, maar in januari kondigde de beurs aan dat de lock-up zou worden verlengd. In plaats van de oorspronkelijke releasedatum zullen de tokens nu op 1 december 2023 om 12:00 uur (UTC) worden vrijgegeven. Na de eerste ontgrendelingsdatum in december zal het bedrijf van januari 2024 tot juni 2024 meer tokens ontgrendelen.

Naast dYdX zullen ook andere projecten binnenkort hun greep op tokentoewijzingen loslaten. Volgens de token-datatracker Token Unlocks zal het…