7 grafieken over de AI hype na een jaar ChatGPT

Toen ChatGPT een jaar geleden werd gelanceerd, was het meer dan de nieuwste coole online tool. Het veranderde de discussie rond kunstmatige intelligentie, of AI, en veroorzaakte een waanzin onder beleggers die op zoek waren naar de aandelen die het meeste zouden kunnen profiteren van de wijdverbreide acceptatie van dergelijke tools.

Sommige waarnemers zijn van mening dat ChatGPT – op 30 november 2022 door de makers ervan bij OpenAI voor het publiek vrijgegeven – misschien net zo transformatief is als de adoptie van internet, maar geconcentreerd is in één enkel product, net zoals de iPhone niet alleen de markt voor mobiele telefoons heeft hervormd, maar ook talloze toepassingen, bedrijfsmodellen en het dagelijks leven.

Ontwerper van halfgeleiderchips Nvidia is het voorbeeld geweest van de AI-boom. De aandelen van het bedrijf zijn de afgelopen twaalf maanden met meer dan 200% gestegen, gedreven door de dominantie van de markt voor de chips die het meest geschikt zijn voor de…

