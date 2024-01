674 miljoen dollar aan crypto teruggevonden

De fondsen zijn hersteld van meer dan zeshonderd grootschalige hacks. Blockchain-beveiligingsbedrijf PeckShield heeft gegevens gepubliceerd die de verliezen als gevolg van hacks en oplichting in 2023 samenvatten. Volgens het bedrijf is er in dat jaar 2,61 miljard dollar verloren gegaan, exclusief verliezen op meerdere blockchain netwerken.

Diefstal 674 miljoen dollar

PeckShield zegt in zijn rapport dat gisteren naar buiten is gekomen dat dit bedrag een afname van 27,78% laat zien in vergelijking met 2022, toen totale wereldwijde cyber diefstallen rond de 3,6 miljard dollar was. Het beveiligingsbedrijf benadrukt ook dat er meer dan 674 miljoen dollar is teruggewonnen van de meer dan 600 grootschalige hacks die ze volgden, wat overeenkomt met 25% van de gestolen crypto.

In een verklaring aan Cointelegraph zegt het team van PeckShield dat het teruggewonnen bedrag echt wel hoger ligt dan in 2022, toen werd geschat dat slechts ongeveer 133 miljoen dollar was hersteld van hacks. Volgens het…