6 dingen die je wil weten over Nyck de Vries

Nyck de Vries, kennen we allemaal als autocoureur.

In 2022 mocht hij invallen bij Williams.

Deze race maakte de Vries veel indruk.

In 2023 maakte hij zijn officiële debuut als coureur bij AlphaTauri.

Met Max Verstappen en Nyck de Vries hadden we korte tijd twee Nederlanders in de Formule 1.

Op 11 juli 2023 werd hij ontslagen. De reden?

Zijn tegenvallende prestaties.

Sinds hij niet meer actief is in de Formule 1, staat Nyck een stuk minder in de belangstelling.

In dit artikel vertel ik je alles over Nyck de Vries.

Je komt erachter waar hij geboren is, waar hij woont, wie zijn vader en moeder zijn, hoe oud hij is, wat zijn vermogen is, hoelang hij is en wie zijn vriendin is.

© Instagram @nyckdevries

Wie is Nyck de Vries?

Nyck de Vries, werd geboren op 6 februari 1995 in Uitwellingerga, een klein dorpje in Friesland in 2017 volgens Wikipedia zo’n 355 inwoners had.

Nyck, groeide in het kleine dorp samen met zijn…

Lees verder bij spelersvrouw.nl