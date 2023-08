5x low budget ideeën voor een snelle make-over — sevencouches

3. Wc behangen

Zijn de wanden van jouw toilet (deels) gestuukt? Dan kun je ervoor kiezen om een opvallend behang op de muur te plakken. Afhankelijk van de grootte van het toilet, kom je met één of twee rollen al een heel eind. Vliesbehang is het makkelijkst voor deze klus: het krimpt niet en zet ook niet uit. Zorg voor een egale ondergrond, vliesbehang kan doorschijnen. Smeer de wand in met behanglijm en plakken maar. Easy does it.

Gemiddelde kosten: 20 tot 35 euro (afhankelijk van welke materialen je al in huis hebt).

4. Kraan vervangen

Heb je een fonteintje in het toilet? In veel huizen is standaard gekozen voor een zilverkleurig rvs model. Prima natuurlijk, maar als je een andere uitstraling wilt is een zwarte kraan of messing uitvoering misschien iets voor je. Voor deze klus kun je online meerdere tutorials vinden. Heb je zelf twee linkerhanden? Dan is er wellicht iemand in je omgeving die je daarbij kan assisteren. Scheelt je weer kosten voor een loodgieter.

Gemiddelde…