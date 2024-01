5 veelbelovende crypto’s voor een succesvol 2024: Mis ze niet!

Veel crypto fanaten hopen dat 2024 de start wordt van de bull markt. Voor de oplettende investeerder is het belangrijk om op tijd in potentiƫle projecten te stappen en winsten te boeken. Vandaag nemen we een kijkje naar een 5-tal crypto projecten die in het jaar 2024 een aanzienlijke stijging kunnen doormaken.

Ripple (XRP)

De eerste cryptomunt om in de gaten te houden is XRP. Ondanks de aanzienlijke stijgingen in de cryptomarkt de afgelopen maanden, bleek XRP een van de minder succesvolle munten. Deze matige prestatie is voornamelijk te wijten aan de afwachtende houding van investeerders, die de uitkomst van de rechtszaak tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) afwachten.

Het jaar 2024 wordt gezien als een keerpunt waarin verwacht wordt dat deze juridische strijd tot een einde komt. Met eerdere successen van Ripple, zoals de uitspraak op 13 juli waarbij XRP niet als een effect werd gekenmerkt, is er een sterke verwachting van een positief vonnis….