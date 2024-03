5 Tips voor het maken van een goede procesbeschrijving

Secretaresses en Support Professionals zijn binnen hun organisatie vaak betrokken bij het vastleggen en up-to-date houden van allerlei procesbeschrijvingen. Goede procesbeschrijvingen zijn onmisbaar om uniformiteit- en kwaliteit van het werk te bereiken. Het maken van een goede procesbeschrijving is alleen bepaald geen sinecure. In dit blog geven we je daarom een aantal tips die je kunnen helpen om goede procesbeschrijvingen te maken en up-to-date te houden.

1. Stel vast wat het doel is

Voordat je begint met het maken een procesbeschrijving is het van doorslaggevend belang om eerst vast te stellen wat het doel van het betreffende proces is. Wat moet dit proces opleveren? Dit kunnen ook cijfermatige doelen zijn. Of kwaliteitsdoelstellingen. Welke collega’s en afdelingen zijn er bij betrokken? Baken dit duidelijk af.

Een goede procesbeschrijving moet duidelijk en begrijpelijk zijn. Dus iemand die niet direct is betrokken op het betreffende proces zou het ook moeten…