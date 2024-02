5 Slimme instellingen om je privacy op LinkedIn te beheren

In de wereld van professioneel, online netwerken is LinkedIn een onmisbare tool voor het opbouwen van waardevolle connecties en het verkennen van nieuwe carrièremogelijkheden. Echter, te midden van het streven naar een bloeiend online netwerk, is het gemakkelijk om de nuances van privacy en controle over je profiel uit het oog te verliezen. Gelukkig zijn er veel opties voor instellingen die gemakkelijk kunnen worden aangepast om je privacy op LinkedIn te beheren, de gebruikerservaring te verbeteren en de wijze waarop je profiel aan anderen wordt getoond te controleren. In dit blog hebben we 5 kleine aanpassingen die het verschil kunnen maken voor degenen die streven naar effectief netwerken op LinkedIn.

1. Anoniem zoeken

LinkedIn biedt de mogelijkheid om je instellingen aan te passen, zodat andere gebruikers niet kunnen zien dat je hun profiel hebt bekeken. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld wilt kijken naar potentiële werkgevers, collega’s of andere zakelijke…