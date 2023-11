5 dingen die je niet wist over Mirjam Slot, de vrouw van Arne Slot

Mirjam Slot is de vrouw van Feyenoord-trainer Arne Slot.

Ze wonen samen met hun kinderen Isa en Joep in een statige villa in Zwolle.

Daar betaalden Mirjam en Arne 1.150.000 euro voor.

Ondanks dat Arne continu in de belangstelling staat, is er erg weinig bekend over zijn familie.

In dit artikel vertellen we je 5 dingen die je nog niet wist over Mirjam Slot, de vrouw van Arne Slot.

© Facebook @mirjamisajoep.slot

Mirjam Slot en Arne Slot zijn al jaren getrouwd

Mirjam Slot en Arne Slot zijn in 2009 getrouwd.

Hun zoon Joep was op dat moment nog een baby.

Arne, was nog actief als profvoetballer en speelde bij PEC Zwolle.

Daar speelde hij in totaal 13 jaar en begon hij als jeugdtrainer.

Mirjam, zal les geven op een school in Zwolle.

© Instagram @isa.slot

Ze zijn de trotse ouders van een zoon en dochter

Mirjam Slot en Arne Slot zijn de trotse ouders van zoon en een dochter die allebei op de middelbare school zitten….

