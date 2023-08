43 strakke tuin ideeën | Ik woon fijn

Een strakke tuin is gemakkelijk in onderhoud, ziet er fantastisch uit en heeft natuurlijk een moderne uitstraling. Prachtig dus als jij zelf niet echt dol bent op tuinieren of als je gewoon houdt van strakke lijnen. Prachtige terrassen, strakke zithoekjes, fleurige beplanting of een moderne vijver: de mogelijkheden om een strakke tuin aan te leggen zijn eindeloos. Wij zetten 43 boeiende strakke tuin ideeën op een rij.

1. Grote tegels

In een strakke tuin kies je bij voorkeur voor grote, strakke tegels. Deze antraciet tegels zijn bijvoorbeeld prachtig en geven direct een strakke, moderne uitstraling aan je tuin.

2. Fijne zithoek

Deze zithoek is strak gemaakt, en de keuze voor rechthoekige en vierkante kussens versterkt de indruk. Toch is het zeker een gezellige hoek om lekker te zitten.

3. Witte plantenbakken

Een grasveld kan mooi worden afgebakend door plantenbakken. Zo kun je wat vrolijk groen in je tuin brengen en toch de strakke uitstraling behouden.

4. Kiezels

Ook kiezels…