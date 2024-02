4 Crypto trends voor 2024 die je moet volgen

Sinds de lancering van Bitcoin (BTC) in 2009, introduceerde het niet alleen de wereld aan de eerste cryptocurrency, maar ook aan blockchain-technologie, een innovatie die sindsdien de basis vormt voor talloze digitale valuta.

Hoewel de cryptosector in de afgelopen 15 jaar significant is uitgebreid, staat deze nog altijd in de kinderschoenen. Desalniettemin zijn er enkele veelbelovende trends die de potentie hebben om de ontwikkeling van blockchain-technologie in het aankomende jaar aanzienlijk te versnellen.

Opmars van DeFi

Recente analyses en expertinzichten benadrukken een aanhoudende groei, vooral binnen de gedecentraliseerde financieringssector (DeFi), een gebied waar blockchain-technologie aanzienlijke successen heeft behaald.

Een rapport van het analysebureau ReportLinker toont aan dat de waarde van de wereldwijde blockchain in de financiële sector in 2022 op $1,89 miljard werd geschat. Dit cijfer steeg het volgende jaar naar een indrukwekkende $3,07 miljard,…