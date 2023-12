3FM-dj Sophie Hijlkema laat zich in glazen huis door wildvreemde man versieren

Sophie Hijlkema gaat op Tinder voor het goede doel. Bij 3FM Serious Request laat ze mannen haar hart veroveren.

Sophie gaat op Tinder voor goede doel

In een opmerkelijke wending tijdens haar verblijf in het Glazen Huis, besloot de bekende 3FM-dj Sophie om haar persoonlijke leven een verrassende draai te geven. Midden in de actie voor het goede doel zette ze een datingprofiel op, waarmee ze haar luisteraars uitnodigde om samen een drankje te doen in Nijmegen. Deze spontane zet onderstreept niet alleen haar openheid, maar geeft ook een uniek kijkje in haar privéleven. Terwijl Sophie zich inzet voor het Glazen Huis, deelt ze nu ook haar zoektocht naar liefde met het publiek. De vraag die blijft hangen is of deze onconventionele stap haar niet alleen een bijzondere week in het Glazen Huis bezorgt, maar ook wellicht een blijvende relatie. De actie is opgezet om meer geld in te zamelen voor het goede doel. Kijk de video van Sophie haar avonturen hier!

Wat valt er te winnen met de…