3D-scherm zonder bril: Acer SpatialLabs View Pro 27 komt in Q1 2024

Deze brilloze 3D-monitor van Acer moet een mooi gereedschap zijn voor 3D-ontwerpers en game designers.

3D-schermen braken nooit door naar de mainstream gebruiker, maar daar is de Acer SpatialLabs View Pro 27 dan ook niet voor bedoeld. 3D-ontwerpers moeten er wel warm voor lopen, maar moeten ook wachten tot begin 2024.

De vorige 3D ‘revolutie’ ligt alweer een jaar of tien achter ons. Alleen in de bioscoop is het een blijvertje gebleken, maar thuis waren de brilletjes toch een onoverkomelijk bezwaar. 3D zonder bril kan ook, maar is aanzienlijk complexer en kostbaarder om te maken – als je tenminste niet fors wilt inleveren op scherpte en helderheid. Daarnee zijn ‘echte’ 3D-schermen vooralsnog gericht op professionals in de grafische industrie – zoals game designers. Acer werkt al de nodige tijd samen met een specialist op dit gebied, het van oorsprong Nederlandse Dimenco. Onder de naam SpatialLabs produceerde het de nodige laptops en monitoren met een…