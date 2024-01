360Hz Alienware AW2725DF komt met garantie tegen OLED burn-in

De 32-inch komt met een witte achterkant en de 27-inch met een zwarte.

Na Samsung kondigt ook Alienware een 360Hz OLED gaming monitor aan. Bovendien komt het ook met een gebogen (!) 4K UHD scherm met QD-OLED techniek. Op beide geeft het 3 jaar garantie – inclusief tegen inbranden.

Samsungs qd-oled-techniek bleef aanvankelijk wat achter bij de w-oled van LG Display. Waar die laatste een beeldsnelheid van 240 Hz bood, hield Samsung het aanvankelijk bij 175 Hz. Met de 49-inch superwide modellen liep het al in de pas, want ook die konden 240 beelden per seconde tonen. Met de aankondiging van een 360 Hz scherm op de CES 2024 beurs maakt Samsung een inhaalslag. Naast het eigen scherm belandt het paneel uiteraard ook in modellen van de concurrentie. Zoals Alienware, dat een paar jaar geleden als eerste een qd-oled ultrawide gaming monitor introduceerde. Nu komt het met zowel de Alienware AW2725DF, een 360 Hz qd-oled monitor, als de Alienware AW3225QF. Dat is…