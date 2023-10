3 voordelen: mkb-leningen in uw beleggingsportefeuille

Met het mkb-leningenfonds Fresh Dutch SME Fund (FDSF) leent u uw vermogen direct uit aan het Nederlandse mkb. Tijdens deze BeleggersFair-masterclass wordt duidelijk welke drie voordelen deze leningen opleveren voor uw portefeuille.

Vroeger bracht u als particulier uw spaargeld naar de bank en de bank leende het uit, onder andere aan mkb-bedrijven. De marge tussen uw rente en de rente aan de ondernemer was voor de bank. Nu met het mkb-leningenfonds FDSF is de marge voor u.

Via het FDSF leent u uw vermogen direct uit aan het Nederlandse mkb zonder tussenkomst van een bank. Het fonds is breed gespreid over verschillende sectoren, marktsegmenten en regio’s. Door te beleggen in het FDSF ontvangt u een aantrekkelijk en stabiel rendement en draagt u bij aan de groei van het Nederlandse bedrijfsleven.

Wilt u weten hoe u ook in mkb-leningen kunt investeren en welke drie voordelen deze leningen opleveren voor uw portefeuille? Kom dan naar deze masterclass aangeboden door OHV…