3 strategieën die je kunnen helpen bij lead generatie

Lead generatie – ook wel bekend als ‘lead gen’ – is een vereiste voor elke onderneming die hun klantenbestand wil zien toenemen en waar verkoop gestimuleerd dient te worden. Realisatie hiervan kan bijvoorbeeld gebeuren via e-mailmarketing of telemarketing. Ook wordt social media vaak ingezet als strategie.

Wil je lead generatie inzitten bij jouw onderneming? In dit artikel lees je meer over wat een waardevolle lead is en worden er 3 strategieën toegelicht die je kunnen helpen bij het genereren van meer leads.

Van vreemdeling naar lead naar klant

Er zijn verschillende soorten leads. Zo heb je Marketing Qualified Leads. Dit zijn leads die interesse tonen in je bedrijf. Ook heb je Sales Qualified Leads: leads die interesse tonen in een bepaald product. En er zijn Product Qualified Lead: leads die actie hebben ondernomen om een product bijvoorbeeld te testen. Het doel van lead generatie is het transformeren van vreemdelingen naar leads. Deze kunnen op hun…