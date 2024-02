3 redenen waarom je nu in Cardano moet investeren

Cardano (ADA) sloot het afgelopen jaar af op een positieve toon, met een indrukwekkende stijging van 175% in slechts twee maanden tijd. Ondanks een neerwaartse trend aan het begin van het nieuwe jaar, kan de huidige situatie juist aantrekkelijke kansen bieden voor investeerders.

In dit artikel bespreken we drie unieke eigenschappen van het Cardano-project die het onderscheiden van zijn concurrenten.

1. Schaalbaarheid met Hydra

De eerste reden waarom Cardano (ADA) potentieel kan stijgen, is vanwege het Hydra-protocol, een sleutelcomponent in hun schaalbaarheidsstrategie. Dit protocol is gericht op het uitbreiden en optimaliseren van het netwerk voor toekomstige groei en gebruik. Hydra verplaatst transactieverwerking naar off-chain kanalen, wat resulteert in lagere transactiekosten. Dit is vooral voordelig voor microtransacties en dagelijks gebruik.

Cardano is momenteel bezig met de laatste ontwikkelingsfase van Hydra, en belooft een indrukwekkende verwerkingssnelheid…