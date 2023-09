3 redenen om voor zakelijk glasvezel te kiezen

Een goed en betrouwbaar netwerk is van essentieel belang in onze huidige informatiemaatschappij. Onze samenleving is dusdanig datagedreven dat we ervan uitgaan dat elk bedrijf via het internet bereikbaar is. Hier mag je als ondernemer dan ook niet tekortschieten. Helaas is het op veel plekken niet altijd even gemakkelijk om een betrouwbare verbinding te leggen. Heel frustrerend, want dit kan grote gevolgen hebben voor je onderneming.

Gelukkig zijn er door de jaren heen ook heel veel aanpassingen geweest. Op dit moment behoort glasvezel tot het beste en snelste verbindingstype wereldwijd. Kiezen voor glasvezel draagt dus bij aan een betere, snellere en betrouwbare verbinding. Toch is het nog lang niet in heel Nederland beschikbaar. Hoewel hier wel verandering in lijkt te komen. Steeds meer plekken worden verbonden met glasvezel. Toch is de kans groot dat je hier nog altijd geen gebruik van maakt. Zonde, want hiermee laat je veel potentiële…