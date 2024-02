3 cruciale factoren die XRP helpen de $1 grens te doorbreken

XRP heeft recentelijk nieuw leven ingeblazen met een prijsstijging van 8,4% in slechts zeven dagen. Dit succes heeft bij investeerders de vraag doen rijzen wanneer XRP eindelijk weer de langverwachte $1 grens zal doorbreken, een prijsniveau dat voor het laatst in november 2021 werd bereikt.

Er zijn drie cruciale factoren die van essentieel belang zijn om dit prijsniveau opnieuw te bereiken.

1. Winst in de rechtszaak tegen de SEC

De belangrijkste factor die de XRP prijs tot boven de 1 dollar kan laten stijgen is ongetwijfeld de voortdurende rechtszaak tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Ripple bevindt zich midden in een juridische strijd met de SEC, waarbij de komende maanden cruciale deadlines naderen.

Er is hoop onder XRP investeerders dat de zaak vroeg genoeg wordt opgelost zodat het een nieuwe rally in kan zetten. Na een belangrijke uitspraak in juli 2023 zagen we al de impact die positieve ontwikkelingen in de zaak konden hebben op de…