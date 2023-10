3 aandelen voor de klimaattransitie

Sunniva Kolostyak: Welkom bij Morningstar. Il ben vandaag in de studio met Andrea Carzana, co-beheerder van het Aviva Climate Transition Global Equity Fund en hij geeft zijn drie stock picks voor de klimaattransitie.

Andrea, laten we meteen beginnen. Wat is je eerste aandeel?

Andrea Carzana: Het eerste aandeel is Linde (LIN), dat is een bedrijf in industriële gassen. Dergelijke gassen vormen een interessant segment. het is een markt die zeer geconsolideerd is. De top vier spelers zijn goed voor 80% van de markt, terwijl die een decennium geleden nog veel meer gefragmenteerd was. Deze markt zal naar verwachting zo’n 7 à 7,5% per jaar groeien tot 2030 en dat is flink hoger dan de BBP-groei van veel markten.

Interessant aan Linde is dat het in zeer veel eindmarkten actief is. Als je erover nadenkt, heb je voor alles industriële gassen nodig; om voedsel te produceren, halfgeleiders te produceren en zuurstof voor ziekenhuizen. Ze zijn dus zeer goed gediversifieerd. De sleutel bij…

