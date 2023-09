22 keer de Champions League-finale

Of het nu gaat om een camera in de helm van de coureurs, de inzet van drones of het laten zien van Close to the Wall-graphics die de afstand tussen de auto en de vangrail weergeven, de Formule 1 is non-stop aan het kijken hoe zij de actie op het circuit nog beter in de huiskamer kan brengen. Sinds 2020 is er op dat vlak een voorname rol weggelegd voor een Vlaamse die lange tijd in Nederland werkzaam is geweest: Wendy Hendrickx. Als Head of Live Production is zij een van de drijvende krachten achter het team dat verantwoordelijk is voor de tv-registratie van de Formule 1. Motorsport.com sprak met Hendrickx in het Media & Technology Centre van F1 in Biggin Hill, waar sinds juli 2020 de international feed wordt geproduceerd.

Hendrickx is gedurende het seizoen zowel op de circuits als in de afgelopen winter flink gerenoveerde F1-faciliteit in Engeland te vinden. “Als ik in Biggin Hill ben tijdens het raceweekend, werk ik daar in de functie van Broadcast…