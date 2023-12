2024 wordt het jaar van Chinese aandelen

Koudwatervrees ECB is onbegrijpelijk

Cio Olivier de Berranger van de Franse vermogensbeheerder La Financière de l’Echiquier kan weinig begrip opbrengen voor de huidige houding van de ECB. Dat de Europese centrale bank de Amerikaanse niet lijkt te volgen in een nieuwe ronde van versoepelingen, noemt hij een monetaire dwaling.

Bij de ECB zijn ze inderdaad niet van plan om snel te verlagen

Current interest rates will help bring inflation down to 2% if sustained for long enough, Vice-President Luis de Guindos tells 20 minutos.

Despite favourable data, it’s still too early for us to ease our monetary policy.https://t.co/TQVaSdUOoL pic.twitter.com/Fvwritt97u









— European Central Bank (@ecb) December 21, 2023