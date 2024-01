2024 Razer Blade 16 gaming laptop komt met 240Hz OLED-scherm

De 2024 Razer Blade familie heeft drie gezinsleden: Blade 14, Blade 16 en – later dit jaar – de Blade 18.

De 2024 Razer Blade gaming laptops beloven weer fraaie staaltjes van techniek te worden. Dat geldt voor zowel de Blade 14, de Blade 16 als de Blade 18.

De Razer Blade gaming laptops worden door kenners ook wel aangeduid als de MacBook Pro’s onder de gaming laptops. Dat heeft alles te maken met het dunne ontwerp en de gebruikte materialen (aluminium en titanium), maar ook met de hoogwaardige specificaties. En de prijs: een Razer Blade vind je niet in de budgetbak. De 2024 Razer Blade modellen beloven alle weer fraaie verbeteringen. Er zijn drie smaken: de Razer Blade 14, de Razer Blade 16 en de Razer Blade 18.

2024 Razer Blade 14: Ryzen AI met RTX 4070

De kleinste van het stel is de 14-inch Razer Blade 14. Voor deze lijn kiest Razer voor AMD als aandrijfbron, in de vorm van een Ryzen 9 8945HS-processor. Dat is een bijzonder krachtige chip, maar…