2024 Philips TV line-up in detail: 4x HDMI 2.1 in het middensegment (!)

Op een evenement in Barcelona introduceerde TP Vision de 2024 Philips tv’s

Eerder deze week publiceerden we al uitgebreid over de nieuwe Philips line-up televisies voor 2024. Hier duiken we de diepte in met meer details over de nieuwe modellen, Titan OS en wetenswaardige details.

TP Vision presenteerde deze week in Barcelona de nieuwe tv line-up Philips televisies voor 2024. De belangrijkste aankondiging was de komst van een nieuw smart tv-systeem, Titan OS. Daarnaast zijn er ook verbeteringen te melden bij de 2024 Philips TV’s op het vlak van beeld, geluid en Ambilight. Hier bespreken we de interessantste punten die ons opvielen bij de nieuwe aankondigingen.

Titan OS op alle 2024 Philips TV’s (behalve de OLED 8- en OLED 9-series)

Laten we meteen met de opvallendste beslissing starten. Veel van de 2024 Philips TV’s zullen gebruik maken van een nieuw smart tv-platform, Titan OS. Dat…