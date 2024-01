2024: Beleggers meeste vertrouwen in aandelen

Deze maand is de Beleggersbarometer gestegen naar een score van 121; de hoogste score van 2023. Vorige maand stond de barometer nog op 102. Oorzaken voor de stijging zijn het positievere oordeel van beleggers in de afgelopen drie maanden over de algemene economische situatie in Nederland en de positievere houding van beleggers over de ontwikkeling van de eigen financiƫle situatie. Ook hebben beleggers een positiever oordeel over de waarde van de eigen beleggingsportefeuille in de afgelopen maand ten opzichte van de voorgaande maand.

Het vertrouwen onder beleggers groeit, de verwachtingen voor de komende drie maanden zijn positief. Beleggers verwachten dat de AEX in maart op 783 zal staan, dit is aanzienlijk hoger dan wat men vorige maand voorspelde voor de maand februari (735). De voorspelling die beleggers in september deden voor december (745) lag lager dan de daadwerkelijke stand van de AEX deze maand. Tijdens de onderzoeksperiode lag de AEX tussen de 774 en 793.

Een kwart van de…