2023 recordjaar voor Air France-KLM aldus analisten

Maandag gaat Air France- Air France-KLM haar resultaten over het afgelopen kwartaal naar buiten brengen. Over 2023 verdient het bedrijf uit volgens de gepolste analisten uit op 29.97 miljard euro. De omzet zou volgens het analistengilde dit jaar dan het hoogste in haar historie zijn. Dit is behoorlijk meer dan de opbrengsten over 2022 toen de omzet 26.39 miljard euro bedroeg.

Historische omzetten en resultaten Air France- Air France-KLM in beeld plus taxaties 2023

De analisten rekenen voor 2023 op een nettowinst van 1.04 miljard euro. Over dit jaar ligt de consensus van Air France- Air France-KLM ‘s resultaat per aandeel op een winst van 3.84 euro. De koers-winst-verhouding ligt hiermee op 3.05.

Analisten rekenen er niet op dat het bedrijf dividenden uit zal gaan keren. Gemiddeld levert een aandeel in de luchtvaartbedrijven levert een beperkt dividendrendement van circa 0.57 procent op.

Laatste koersdoelen rond de 17 euro

Meest recente aandelenadviezen:

Sanford…